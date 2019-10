Mais de metade dos animais recolhidos são adoptados

Este ano, até ao fim de Setembro, 324 animais conheceram um novo lar, no Funchal. Estavam registados, até ontem, 52.678 animais de companhia. Neste Dia Mundial do Animal, é esta a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e cujos detalhes pode conhecer nas páginas 12 e 13.

A maior mancha gráfica desta nossa primeira página vai para Miguel Albuquerque, que afirma que “Paulo Cafôfo já foi relegado para segundo plano”. O líder do PSD/M e primeiro da lista do círculo da Madeira às legislativas concedeu uma entrevista ao DIÁRIO em que assegura que António Costa vai perder as eleições na Região. O líder social-democrata elege a revisão constitucional como principal objectivo e garante que não vai assumir o lugar de deputado na Assembleia da República. Para ler nas páginas 26 e 27.

Ainda no que toca a eleições, a última sondagem mostra o PS mais longe da maioria absoluta. Na página 2 abordamos a subida do PSD, que mesmo assim é insuficiente para beliscar vantagem da esquerda.

Já na página 11 falamos de como Miguel Gouveia lança Nascimento para a Associação de Municípios.

Por fim, na véspera da elevação de D. Tolentino Mendonça a cardeal, o DIÁRIO anuncia a reedição das crónicas deste madeirense. ‘Uma grande viagem começa com um só passo’ era o título dos textos publicados pelo futuro cardeal na Revista Mais, em 2010 e 2011. Saiba mais nas páginas 16 e 17.

