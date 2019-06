Mais de 35 mil euros para distribuir por agricultores da Região afectados por temporal do ano passado

O Governo Regional da Madeira aprovou, esta tarde, o pagamento de uma Indemnização aos Produtores Agrícolas Afectados pelos Temporais de Fevereiro e Março de 2018. Mais de 35 mil euros serão distribuídos por agricultores da Cultura da Cana-de-Açúcar e o conjunto de agricultores da Cultura da Bananeira no valor de 12.103,85 euros e de 23.607,52 euros, respectivamente.

Na reunião de Conselho de Governo, em que Pedro Calado foi o porta-voz, resolveu expropriar, pelo valor global de 7.444,53 euros uma parcela de terreno da planta parcelar da obra ‘Construção da Via Expresso Boaventura – São Vicente’.

Ainda no que diz respeito às obras, será adquirido, pelo valor global de 67.340,00 euros duas parcelas de terreno da planta parcelar da obra ‘construção do Emboquilhamento do Túnel do Faial’, bem como adquirir, pelo valor global de 890 euros duas parcelas de terreno da planta parcelar da obra “Canalização do Ribeiro da Corujeira – Monte (2ª fase)”.

Além disto, 14 associações juvenis da Região, cujas actividades de natureza educativa, formativa, cultural e de solidariedade social são imprescindíveis na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, vão receber uma comparticipação financeira no valor total de 72.503,04 euros.

Por fim, autorizou a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo de Santa Maria Maior, atribuindo para o efeito um apoio financeiro até ao montante máximo de 13.200,00 euros.