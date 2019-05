“Mais de 3,5 mil milhões de investimento [proveniente] de fundos comunitários na Região” disse Calado

É oficial: o II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que este ano acontece na Madeira entre 24 e 26 de Julho, já foi apresentado esta segunda-feira no Governo Regional.

Com organização conjunta entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, e a Vice-Presidência do Governo Regional, através do Invest Madeira, Pedro Calado esmiuçou a programação do evento que, recorde-se, no ano passado teve lugar na ilha Terceira, nos Açores.

O dia 24 serve para arrancar o II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora com uma recepção de boas vindas aos empresários, empreendedores e oradores.

A 25, quinta-feira, é dia para diversas intervenções: do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque; do ex-primeiro-ministro de Portugal, ex-presidente da Comissão Europeia, e actual presidente do Banco Goldman Sachs International, José Manuel Durão Barroso; do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro e do presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva.

Neste dia, haverá dois painéis: O primeiro, explicou o vice-presidente do Governo Regional, servirá para abordar as ‘Oportunidades e medidas de apoio ao investimento’ , onde também serão debatidas as vantagens da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, e que contará com o apoio da ACIF e da Invest Madeira. Os ex-secretários de Estado das Finanças e Assuntos Fiscais e da Economia também drão um contributo.

No segundo painel, explicou Pedro Calado, serão protagonistas os empresários da diáspora, “empresários que saíram da Região e que hoje têm negócios em Londres, África do Sul, Austrália, Venezuela, Panamá, e que vão tentar transmitir e explicar as dificuldades que tiveram na sua internacionalização, vantagens e desvantagens, e o retorno de investimento que tiveram”.

O vice-presidente do Governo Regional explicou ainda que haverá uma terceira sessão para apresentar os empresários da Madeira para o mundo, ou seja, “pessoas que têm empresas na Região, sediadas cá, mas fazem facturação para fora”. Empresas essas que estão no Centro Internacional de Negócios (CINM), assim como startups que têm vindo a ganhar representação internacional.

A 26 de Julho é dia para visitar o CINM, empresas do ramo tecnológico e que estão também ligadas ao Registo Internacional de Navios.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas chegou hoje à Madeira para abrir a sessão de apresentação do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora. José Luís Carneiro sublinhou que o evento é “especial”, por se realizar na mesma altura do ‘Fórum Madeira’, além de ocorrer numa altura em que se comemoram os 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo: “Este encontro vai ter especial significado. É como uma homenagem aos emigrantes”, disse.

O secretário de Estado lembrou que a diáspora madeirense é das mais expressivas de todo o país, e com um papel importante na partilha da língua e cultura portuguesas. José Luís Carneiro enfatizou ainda que há uma relação directa entre os países onde mais cresce o investimento português e a expressiva presença da comunidade portuguesa nesses locais. Disse ainda que 25% do turismo que vem para Portugal tem “ascendentes na diáspora portuguesa”, ou seja, as comunidades portuguesas pelo mundo, também são um motor de atractividade para o sector do turismo.

O II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora serve, disse, para “identificar, acompanhar as intenções de investimento”. Tanto de investidores estrangeiros em Portugal, como de portugueses lá fora - dinamizando a exportação e economia portuguesas.

Do I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que teve lugar no ano passado nos Açores, resultaram 13 pojectos, num total de 35,5 milhões de euros, revelou ainda José Luís Carneiro.

Já antes de apresentar o programa, o vice presidente do Governo regional lembrou que esta iniciativa, acordada em Fevereiro, no Palácio das Necessidades em Lisboa, é fruto de uma parceria entre a Vice-Presidência do Governo Regional, através do Invest Madeira, e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora,: “E passados três meses estamos a materializar mais um evento com a importância para os nossos investidores”, enalteceu Pedro Calado.

O vice-presidente lembrou que o evento “significa muito”, tanto para a República, como para a Região, e que é uma forma de realçar que estão “ambos empenhados em trabalhar em prol do desenvolvimento económico”. Mas também, acrescentou Calado, “para ajudar os investidores da diáspora, quem está lá fora. Pessoas que a determinada altura sentiram necessidade de sair do país, mas que em boa altura, neste momento, atendendo às boas condições económicas que vamos atravessando, também têm a possibilidade de olhar para o nosso país e Região Autónoma da Madeira de uma forma muito diferente”.

Pedro Calado aproveitou esta apresentação para lamentar a abstenção portuguesa nas Eleições Europeias, que continua a ser das mais preocupantes da Europa: “É pena que a população não entenda a importância que este tipo de eleições têm para a nossa economia, sobretudo para uma economia regional como a nossa, que se desenvolveu muito tendo por base fundos comunitários que vieram para a Região”. Mais, disse o governante: “Em todos os quadros comunitários que tivemos, a Região aproveitou desde cedo, depois da sua adesão, em 1986, e tivemos mais de 3,5 mil milhões de investimento [proveniente] de fundos comunitários na nossa Região”.

O certo é que, também por causa desse contributo, acrescentou o vice-presidente, “Hoje conseguimos ser muito atractivos para este tipo de investidores”. As pescas, turismo, construção civil, agricultura ou imobiliário são áreas exemplo: “Temos investidores hoje que olham para a Madeira como sendo um nicho de mercado”.

Pedro Calado falou ainda sobre a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CNIM), para “beneficar das vantagens fiscais”.