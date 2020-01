Mais 600 mil euros para formação de profissionais da Protecção Civil

O Governo Regional vai voltar a investir 600 mil euros nesta nova legislatura na formação dos profissionais da Protecção Civil. A par disso, vai continuar a apostar na formação em suporte básico de vida para toda a população, de forma a garantir que cada cidadão será cada vez mais um socorrista, defendeu o secretário regional da Saúde e Protecção Civil esta tarde, no decorrer de uma acção de sensibilização para a população em geral. E está ao alcance de qualquer pessoa, demostrou ontem a equipa da Protecção Civil, que com a ajuda da Cruz Vermelha e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses ensinou no MadeiraShopping como se mantém alguém que teve uma paragem cardíaca vivo até à chegada da equipa médica.

A campanha chama-se ‘3 Dias, 3 Centros, 3 Gestos’, teve início ontem no âmbito da acção ‘Gestos que Salvam Vidas’ e decorre agora no dia 2 de Fevereiro entre as 15 horas e as 17h no Centro Comercial Fórum Madeira; e depois no 8 de Fevereiro no La Vie entre as 11 horas e as 13h.

Há três gestos fundamentais: Ligar ao 112, fazer o suporte básico de vida – pelo menos as massagens através de pressão entre o externo e a coluna, de forma a espremer o coração com regularidade – e o terceiro é usar o desfibrilador. Ontem a acção concentrou-se no suporte básico de vida.

Segundo informação divulgada na acção que decorreu esta tarde no MadeiraShopping, menos de 5% da população tem formação na área. “A cultura de emergência tem de aumentar”, defendeu o porta-voz da iniciativa da equipa da Protecção Civil.

Pedro Ramos recordou que o programa já começou há alguns anos e pretende dotar a população madeirense de mais conhecimento e capacidade nesta área. Não há números que permitam dizer se está a ter resultados práticos. “Aquilo que nós temos a certeza é que quanto mais fizermos, mais capacidade temos para obter bons resultados”.

“Se apenas 5% da população tem formação nesta área e esta é uma formação tão simples, nós de facto temos ainda um longo caminho a percorrer”, assumiu o secretário, referindo que a formação vai abranger também o uso de desfibriladores externos. Empresas e outros estabelecimentos estão na mira dos serviços para futuras acções, a par de manter a formação nas escolas e nos centros comerciais.

Paralelamente à iniciativa desta tarde, está patente ao público no centro comercial uma exposição com material usado pela Protecção Civil no socorro e no treino.