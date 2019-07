Maioria absoluta é cada vez mais improvável

Se as eleições regionais marcadas para 22 de Setembro fossem hoje, nenhum partido teria a maioria absoluta e só PS e BE alcançariam melhor resultado do que no sufrágio realizado a 29 de Março de 2015.

As constatações decorrem do estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO e pela TSF-Madeira à Eurosondagem, que publicamos em pormenor na edição impressa de amanhã.

A questão foi colocada através de entrevistas telefónicas feitas pela Eurosondagem entre 21 e 24 de Julho. Foram efectuadas 1.710 tentativas de entrevistas e, destas 191 (11,2%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1.519 entrevistas.

A amostra foi estratificada por Concelho do Funchal (42,1%) e Outros Concelhos (57,9%).

O erro máximo da Amostra é de 2,51%, para um grau de probabilidade de 95% e, como é norma, o estudo será depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.