Decorreu, há pouco, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a VI Reunião de Neonatologia. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esmiuçou alguns dados, referindo assim que a “Madeira tem a taxa de mortalidade infantil mais baixa do país”, acrescentando que “constatável ao nível do profissionalismo, da dedicação e do empenho dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes operacionais”.

O líder do Executivo vincou assim que estes valores se traduzem no nível de “excelência do serviço de Neonatologia que temos aqui na Madeira”.

“Um serviço de excelência e temos que nos congratular pelos resultados alcançados”, concluiu.