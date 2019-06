Madeira recebe sessão de esclarecimento ‘Procedimentos Administrativos e Reestruturação Empresarial’

No dia 28 de Junho realiza-se uma sessão de esclarecimento subordinada ao tema ‘Procedimentos Administrativos e Reestruturação Empresarial’.

Esta sessão terá lugar no auditório da Segurança Social da Madeira, na Rua Elias Garcia, e contará com a presidente do Conselho Directivo da Segurança Social da Madeira, Paulo Valério (Advogado,) especialista na área das insolvências e Bruno Martelo (Advogado), especialista na área e temática do processo administrativo.

A iniciativa está destinada essencialmente a advogados, solicitadores, agentes de execução, administradores de insolvência, estagiários, empresas, instituições do estado e instituições do sector empresarial do estado, tal como consultores.

A entrada é gratuita mediante inscrição prévia de um formulário ou através dos números 22 401 67 64, 917 511 959, 93 96 77 113.