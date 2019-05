Madeira recebe II.º Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora na segunda-feira

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, preside esta segunda-feira, dia 27 de Maio, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, à apresentação do II.º Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, cerimónia que conta ainda com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Nestes encontros intercalares de Investidores da Diáspora participam algumas centenas de investidores, empresários e empreendedores da comunidade portuguesa radicada nos vários continentes do mundo, abrindo portas para potenciais parcerias e negócios com Portugal e, em especial, com a Madeira, que este ano é a região anfitriã.

Dar a “conhecer para investir”, é precisamente o lema desta iniciativa, cujo objectivo é disponibilizar informação e contactos para potenciais interesses de investimento, num contexto propício ao ‘networking’. Além das áreas de investimento, os potenciais investidores e ou empreendedores poderão, também, inteirar-se dos diferentes programas de incentivos que estejam disponíveis, quer ao investimento, quer à internacionalização.

A organização partilhada deste encontro entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, e a Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, através da Invest Madeira, foi acordada em Fevereiro passado, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

Recorde-se ainda que o I.º Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora realizou-se, em Julho do ano passado, na cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores.