Madeira recebe Encontro Europeu de Inspectores de Educação

Está a decorrer, no Hotel Four Views Bahia, o encontro das inspecções de educação a nível europeu, organizado conjuntamente pela Inspecção Regional de Educação e a Standing International Conference of Inspectorates (SICI), subordinado ao tema strategies and obstacles for innovation, system-wide approach, co-creation.

Este encontro conta com a presença de delegações estrangeiras da Alemanha, Bélgica, Bulgária, Escócia, Estónia, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, País Basco, República Checa, República da Moldávia e Suécia, num total de 17 países. A sessão de abertura enfatizou os desafios que a educação enfrenta na formação do cidadão do século XXI.

O início dos trabalhos teve lugar no dia de hoje, com intervenções de seis das delegações presentes, nas quais sobressaiu o novo paradigma do trabalho inspectivo e a inovação e o trabalho colaborativo são notas dominantes. Esta tónica esteve presente nos discursos do director da Inspeção Regional de Educação, Jorge Morgado, e da presidente da SICI, Chantal Manes.

O contacto com diversas realidades e a partilha do impacto nas escolas do trabalho inspectivo faz parte da agenda dos trabalhos do dia de amanhã, com o testemunho de escolas básicas e secundárias da Região, designadamente, Fonte da Rocha, Nazaré, Porto da Cruz e Calheta.

Com este encontro pretende-se reflectir e partilhar, em sessões plenárias, discussões e trabalhos de pequenos grupos, diferentes ideias, pontos de vista e experiências de inspecções de diferentes países, com enfoque no tema do workshop - estratégias e obstáculos para a inovação.