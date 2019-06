Madeira Parques intentou acção judicial para clarificar titularidade de terrenos

Em causa está o Parque Empresarial da Cancela e o comportamento adoptado pela Câmara Municipal de Santa Cruz em todo o processo. Recorde-se que ainda esta semana, por ocasião da sessão solene do Dia do Concelho, o presidente da autarquia acusou o Governo Regional de querer “roubar” terrenos no dito Parque Empresarial.

De acordo com nota enviada esta manhã “a Região Autónoma da Madeira e a Madeira Parques Empresariais (MPE) intentaram, esta quinta-feira última, uma acção judicial com vista ao reconhecimento e segurança jurídica relativamente à propriedade dos terrenos que integram o Parque Empresarial da Cancela”.

Esclarece que “a decisão surge na sequência do comportamento adoptado pela Câmara Municipal de Santa Cruz, nomeadamente no que diz respeito à tentativa de venda de terrenos integrados naquele Parque.

A MPE lembra que “a controvérsia - que não só prejudica a Região e o próprio município, mas também os empresários que querem comprar os terrenos onde têm os seus pavilhões - iniciou-se em 2016, quando a Câmara Municipal de Santa Cruz tentou alienar, em hasta pública, 3 parcelas de terreno, cuja receita reverteria a 100% para o município”.

Nesta sequência, a Região e a MPE requereram, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, duas providências cautelares para a suspensão dessa hasta pública e a respectiva venda.

Adianta que “em ambas as providências cautelares, o Tribunal decidiu que o Município não detém qualquer direito sobre os aqueles terrenos, bem como que, desde o início da implantação de todas infra-estruturas e pavilhões pelo Governo Regional, já decorreu tempo suficiente para a aquisição dos prédios pela Região Autónoma da Madeira por usucapião”.

Contudo, “o Município de Santa Cruz acabou por recorrer destas decisões, mas o Tribunal Central Administrativo Sul voltou a dar razão à Madeira Parques Empresariais”.

Lembra de resto que “o Parque Empresarial da Cancela, em funcionamento há mais de 30 anos, foi o primeiro a ser construído pela Região, com todas as infra-estruturas e instalações”.

Dá conta que “em 1980, apesar da intenção do Município de Santa Cruz em obter, mediante dotação do Governo Regional, parte dos terrenos que o integram para que ali fosse instalado o parque empresarial, o que é certo é que tal veio a concretizar-se com a exclusiva intervenção e expensas do Governo Regional”.

Dito isto, conclui que “o Município de Santa Cruz nunca chegou a despender qualquer quantia com os terrenos em causa, nem realizou nada nos mesmos. Efectivamente, foi sempre a Região Autónoma da Madeira a assumir a respectiva posse, a pedido do próprio Município, que não dispunha de meios técnicos, nem financeiros, para instalar o parque empresarial”.

Apesar das deliberações dos tribunais, “a Câmara Municipal de Santa Cruz continua, publicamente, a arrogar-se proprietária dos terrenos que compõem o Parque Empresarial da Cancela, pelo que a Região e a Madeira Parques decidiram que, na prossecução do interesse público inerente aos dinheiros públicos que já foram afectos à implantação do Parque Empresarial, que actualmente, constitui um polo dinamizador da indústria da Região, a clarificação e a segurança jurídica necessária relativamente à propriedade dos terrenos que integram o Parque Empresarial da Cancela terá de ser decidida pelo Tribunal, que é quem, nos termos da Constituição e da Lei, é competente para dirimir os diferendos. A resolução definitiva desta situação permitirá que as empresas possam vir a regularizar os seus activos, o que fortalecerá a sua capacidade de intervenção no mercado”, conclui a nota enviada pela MPE.