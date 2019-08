Madeira nomeada para ‘World’s Best Emerging Golf Destination 2019’

A Madeira está nomeada para mais um prémio internacional de referência. Os ‘World Golf Awards’ indicaram o destino como um dos potenciais vencedores da categoria World´s Best Emerging Golf Destination 2019. As votações decorrem até dia 15 de Setembro, sendo que a eleição final será disputada por um total de 7 candidatos.

O melhor Destino Insular da Europa 2019 foi indicado para mais uma distinção de referência internacional. Desta feita no âmbito do golfe, onde a Madeira foi referenciada, juntamente com outros 6 locais, como “o melhor destino de golfe emergente do mundo”.

O vencedor será anunciado na Gala Anual dos World Golf Awards que decorrerá em Abu Dhabi, entre os dias 28 a 30 Outubro. Para a conquista desta distinção, a região conta com a concorrência direta de outros seis destinos internacionais: Paris (França), Missouri (EUA), Porto (Portugal), Sicília (Itália), Tasmânia (Austrália) e Zanzibar (Tanzânia).

Em resposta a esta nomeação a AP Madeira preparou uma nova campanha de apelo ao voto baseada numa adaptação do novo vídeo da modalidade, lançado há poucas semanas. Num teaser com cerca de 20 segundos são apresentadas algumas das razões para esta nomeação, particularmente os enquadramentos paisagísticos únicos em que os três campos de golfe da Madeira e Porto Santo se inserem, além de imagens de outros pontos emblemáticos do destino. A campanha será exclusivamente digital, essencialmente focada na comunicação via redes sociais oficiais.

Esta nomeação vem, de resto, na sequência de um conjunto de ações de comunicação da modalidade iniciadas em dezembro último, onde se incluem a organização de Fam e Press Trips, o lançamento de uma campanha digital e impressa e de um novo vídeo promocional, além de uma interacção contínua junto dos principais media e operadores especializados neste produto, através da disponibilização de um conjunto de conteúdos. Esta comunicação tem-se focado, sobretudo, nos mercados internacionais mais relevantes na procura pela atividade, nomeadamente o Reino Unido, França, Dinamarca e Suécia.

A votação está aberta ao público até ao dia 15 Setembro, através da seguinte hiperligação: https://worldgolfawards.com/vote/madeira-portugal-2019