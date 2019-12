Madeira hoje sob aviso ‘laranja’ devido ao vento e agitação marítima

Esta segunda-feira, dia 16 de Dezembro, a Madeira mantém-se sob aviso ‘laranja’ devido ao vento e à agitação marítima.

Em relação ao vento, em toda a costa da ilha da Madeira e Porto Santo o aviso ‘laranja’ vigora até às 16 horas de hoje. Nas regiões montanhosas este deverá prolongar-se até à meia-noite.

O vento soprará forte (35 a 50 km/h) de Noroeste, com rajadas até 100 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h), com rajadas até 130 km/h, nas terras altas.

Em relação ao estado do mar, o aviso para agitação marítima abrange a costa Norte e o Porto Santo e vai estar em vigor até às 9 horas de terça-feira, descendo para ‘amarelo’ até às 18 horas de dia 17 de Dezembro.

As ondas, de Noroeste, poderão chegar até aos 7 metros.

Já na costa Sul, o aviso ‘laranja’ vigora até às 18 horas de hoje, mantendo-se ‘amarelo’ até à meia-noite. Estão previstas ondas de Sudoeste com 2 a 4 metros, temporariamente 4 a 5 metros na parte Oeste.

Neste seguimento, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam ainda para períodos de céu muito nublado, com ocorrência aguaceiros, que podem ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira. As condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo até ao início da manhã.

A registar também uma pequena descida de temperatura.