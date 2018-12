Madeira estima exportação de 2 a 3 toneladas de anona por semana em Janeiro

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, deslocou-se esta quinta-feira (13 de Dezembro) à Calheta, onde visitou uma exploração agrícola. Para o governante esta iniciativa serviu para mostrar que “na Região Autónoma da Madeira continuamos a apoiar a agricultura familiar”.

Na ocasião foi apresentada uma anona ‘gigante’, com 4,944 kg, um exemplar único produzido na exploração visitada.

E já que se falava de anonas, Humberto Vasconcelos aproveitou para anunciar que o Governo Regional já tem a unidade de exportação da anona pronta se iniciar, no início de Janeiro, a exportação par as grandes superfícies comerciais do continente.

No de Janeiro/ Fevereiro, as previsões apontam para a exportação de 2 a 3 toneladas de anona por semana, pelo que o secretário regional de Agricultura e Pescas mostrou-se satisfeito com o crescimento da exportação deste fruto, que deverá “aumentar exponencialmente” nos próximos anos na Madeira.

A Madeira investiu mais de um milhão na produção da anona, ao abrigo do PRODERAM.