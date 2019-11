Madeira desafiada a retomar grandes eventos náuticos como a Extreme Sailing Series

O director de comunicação da Volvo Ocean Race, Rodrigo Rato, desafiou, esta tarde, o Governo Regional a voltar a apostar em grandes eventos náuticos, como a Extreme Sailing Series, pois são uma forma de projectar o destino turístico em todo o mundo mas em particular no mercado norte-americano.

Intervindo no III Painel sobre ‘Posicionamento do Destino Madeira’ na Conferência Anual do Turismo (CAT), Rodrigo Rato explicou que Portugal teve nos últimos 10/15 anos algumas das melhores provas náuticas mundiais mas lamentou que recentemente os responsáveis políticos tenham seguido outras opções e deixado fugir tais provas para outras regiões e países. O mesmo conferencista destacou as potencialidades de outros nichos de mercado para o país e para a Madeira, como é o caso do Yachting, turismo náutico de luxo, e congratulou-se com o facto de Miguel Albuquerque, em plena campanha eleitoral, ter publicado no Facebook um pequeno texto a destacar a passagem de três megaiates pelo Funchal. Por isso, Rodrigo Rato acredita que o Governo Regional e particularmente o secretário regional do Turismo estão atentos a este sector e dispostos a apostar no mesmo: “Amigo Eduardo [Jesus] vai ter que olhar para isto e ver que é fundamental”.