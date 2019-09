Madeira bateu recorde de empresas registadas em 2018

Bom dia. A Madeira bateu o recorde de empresas em 2018. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira explica que foram registadas quase 28 mil empresas no ano passado, mais 1.259 do que em 2017, pese embora existam menos trabalhadores e as remunerações sejam mais baixas.

Nas relações internacionais, Miguel Gouveia promete facilitar investimentos. Na deslocação à Cidade do Cabo o autarca convidou o mayor Dan Plato a visitar o Funchal e assegurou resposta atempada nos serviços municipais aos emigrantes que queiram investir no concelho.

Homem, 47 anos e professor. Deputados da próxima legislatura destituíram habitual maioria de advogados e a candidata do CDS-Madeira diz que “Lisboa quer punir-nos pelo passado”.

No contexto desportivo, o Nacional disse adeus à Taça de Portugal. Alvinegros foram batidos por um adversário de escalão inferior, o Sporting de Espinho, por 2-0.

Por fim, e não menos importante, saiba que o Estado já aprovou meio milhão de euros para a Associação de Promoção da Madeira.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente segunda-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.