Madeira aguarda por solicitação de Canárias para activar 30 operacionais

A Madeira está pronta a ajudar Canárias no combate aos incêndios, mas aguarda por solicitação por parte do Governo do arquipélago vizinho, para que os recursos disponíveis sejam activados.

O Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira acaba de garantir que “entrou em contacto esta manhã com o Presidente de Canárias, Sr. D. Ângel Victor Torres, manifestando a sua solidariedade perante os incêndios de grande dimensão que ocorrem naquele Arquipélago”, a quem deu conta da disponibilidade da Região Autónoma da Madeira para, caso seja entendido como útil e necessário, fazer deslocar meios para ajuda ao combate aos incêndios que lavram em Gran Canária.

“A Região está em condições de poder projetar, de imediato, uma força de 30 operacionais nas valências de emergência pré-hospitalar e de combate a incêndios, a fim de se integrarem nas operações em curso”, refere o executivo madeirense.