Madeira, Açores e Canárias querem Conselho Consultivo das Pescas

Madeira, Açores e Canárias estão determinadas na criação do conselho consultivo para o sector das pescas, órgão que deverá funcionar no âmbito das Regiões Ultraperiféricas da Europa (RUP). Este foi um dos principais assuntos da reunião de trabalho do secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, com uma delegação de armadores dos Açores, o presidente da Coopesca Madeira, Jacinto Silva, e o director regional de Pescas, Rui Fernandes.

Gualberto Rita, presidente da Federação de Pescas dos Açores, e Paulo Ávila, presidente da Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA), vieram ao Funchal concertar posições comuns com o Governo Regional focadas na importância de que se reveste para os três arquipélagos da União Europeia um Conselho Consultivo das Pescas com capacidade para negociar quotas específicas, melhorar as condições de captura do atum rabilho e adquirir uma maior capacidade de gestão das quotas de pesca.