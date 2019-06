Madalena Nunes visitou mostra sobre voluntariado nas escolas

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, visitou, na Galeria Marca de Água, no Funchal, a mostra ‘Palmo e Meio – Sensibilização sobre Voluntariado a Escolas de 1.º Ciclo e Infantários’, realizada pela Casa do Voluntário, entidade que tem vindo a promover várias actividades junto das escolas do concelho.

Madalena Nunes enalteceu, na ocasião, o papel do voluntariado na sociedade como elevada expressão de participação cívica.

“Esta é uma forma dos cidadãos contribuírem para a comunidade em que vivem, e ajudarem quem mais precisa, construindo memórias, experiências e relações. Enquanto Cidade Educadora que somos, sairemos todos a ganhar com isso, e é de facto uma mais-valia sensibilizar as nossas crianças e jovens para o voluntariado desde tenra idade”, disse.

Fizeram parte deste projecto o Externato São João; o Externato Adventista; a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo; o Infantário Cidade dos Brinquedos; o Complexo Escolar Dona Olga de Brito; a EB1/PE com a Creche Professor Eleutério de Aguiar e a Escola Básica Ribeiro Domingos Dias.

A mostra ficará patente ao público na Galeria Marca de Água até ao próximo dia 11 de Junho.