Madalena Nunes presente na festa de encerramento do projecto ‘Férias Grandes’ da Sociohabita

A vereadora Madalena Nunes, que tem a tutela da Sociohabita, Empresa Municipal de Habitação da Câmara Municipal do Funchal, marcou presença, esta tarde, nos Jardins de Santa Luzia, de modo a acompanhar a festa de encerramento do projecto ‘Férias Grandes’, desenvolvido nos sete centros comunitários, há vários anos consecutivos.

Madalena Nunes salientou o propósito do projeto de “ocupação de forma saudável, lúdica, formativa e educacional das crianças e jovens residentes nos empreendimentos de Habitação Social do Município, no período de férias escolares”.

“É de louvar o trabalho das equipas de monitores e professores que mais do que entreter estas crianças e jovens criam projectos que abrangem diversas áreas que vão da cidadania à saúde e à educação, da sustentabilidade à ação climática. Um exemplo que hoje vimos foi o projeto ‘Ecofashion’ em articulação com a loja ‘Botão Solidário’ ligado às questões do Desenvolvimento Sustentável. Os resultados estão à vista, com uma belíssima passagem com modelos confeccionados por todos”.

O projecto ‘Férias Grandes’ teve início a 8 de Julho e estende-se até 6 de Setembro. Destinou-se a cerca de 147 crianças e jovens dos 6 aos 16 anos dos centros comunitários da Quinta Josefina, do Pico dos Barcelos, de S. Gonçalo, do Palheiro Ferreiro, do Canto do Muro, do Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão e da [email protected] – Santo Amaro.