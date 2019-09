Madalena Nunes acompanhou utentes da CMF nas actividades do Dia Mundial da Fisioterapia

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal (CMF), marcou ontem (6 de Setembro) presença no Espaço Sénior das Cruzes, onde acompanhou as actividades comemorativas do Dia Mundial da Fisioterapia, que se celebra a 8 de Setembro, sob o tema ‘Fisioterapia na Dor Crónica’.

Um grupo de fisioterapeutas do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM deslocou-se, assim, a este espaço municipal, realizando diversas actividades com os utentes presentes, com a autarca a considerar “gratificante estar presente nesta iniciativa, que visa valorizar os fisioterapeutas e estimular a reflexão e a participação de todos em prol do avanço da profissão, enquanto se presta mais um serviço de valor acrescentado à comunidade”.

Madalena Nunes salientou a importância de “sensibilizar para o trabalho desenvolvido por estes profissionais na melhoria da saúde e bem-estar dos doentes crónicos, pois sabemos que a dor crónica é limitadora e muitas vezes incapacitante, interfere em todas as actividades do dia-a-dia destes doentes, e neste sentido a fisioterapia vem ao longo dos anos a assumir-se como um auxilio fundamental em termos de qualidade de vida para a população, especialmente a mais sénior”.

O Dia Mundial da Fisioterapia foi instituído pela Confederação Mundial de Fisioterapia, que engloba mais de 250 mil profissionais em todo o mundo, sendo celebrado desde 1996, todos os anos com um tema diferente.