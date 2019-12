João Bosco de Castro, presidente da Assembleia Municipal de Machico, regozijou-se pela presença do “ilustre filho desta terra”, de quem se lembra ainda do tempo que andava por Machico de “batina preta, um pouco mais forte e de óculos quadrados”. Hoje esse menino é cardeal, razão para “sentirmo-nos orgulhosos pelos feitos alcançados”. O autarca deixou um repto ao Cardeal machiquense: uma oração de sapiência a Machico no próximo Dia do Concelho”