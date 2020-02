Machico assinala Carnaval com cortejos, folia e animação

A Câmara Municipal de Machico organiza no próximo dia 23 de Fevereiro, mais um Cortejo de Carnaval com a presença de 13 trupes que vão desfilar pelas principais artérias da cidade, juntando cerca de 1.500 foliões de 9 instituições do concelho. A festa carnvalesca arranca às 15 horas e conta com muita animação e folia num dos principais cartaz festivos do Município de Machico.

No dia 25 de Fevereiro haverá, como habitual, o cortejo no Caniçal. Antes, a 21 de fevereiro, as escolas também irão assinalar esta época festiva junto de cada comunidade escolar, através dos típicos disfarces nas diversas freguesias do Concelho.

A Autarquia encerrará as festividades no dia 27, quinta-feira, com o já tradicional Baile de Carnaval ‘Velhos São os Trapos’, destinado à população sénior do Concelho que se encontra a frequentar as Instituições do Município. O palco será a Discoteca Picadilly , onde, a partir das 15 horas, não faltará música e animação.

A iniciativa traduz-se na crescente preocupação da Câmara Municipal de Machico em promover um envelhecimento activo, valorizando a diversão, o bem-estar e a tradição.