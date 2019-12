Lobo Marinho realiza última viagem a 6 de Janeiro e vai parar cinco semanas

Através de uma nota publicada no Facebook, a Porto Santo Line (PSL) anunciou que a última viagem do Lobo Marinho será realizada a 6 de Janeiro (segunda-feira), isto antes da devida paragem para manutenção do navio, que a companhia estima ser de cinco semanas.

“Conforme já publicamente divulgado, a última viagem do navio Lobo Marinho, antes da doca, será a 6 de Janeiro (segunda-feira), com saída do Funchal às 8 horas e regresso do Porto Santo às 11h30 (viagens disponíveis para compra, desde o passado dia 13 de Dezembro, em todos os canais de venda da PSL). Imediatamente após o desembarque dos passageiros e viaturas, o navio seguirá para o Caniçal, onde realizará as intervenções de manutenção, com um período de imobilização estimado de 5 semanas”, anunciou a companhia.

Por via da mesma publicação, a PSL evidencia o facto de “apesar de não estar contratualmente obrigada a tal, durante o período de imobilização do navio Lobo Marinho”, vai “assegurar o transporte aéreo, por dia (excepto às terças-feiras), até 50 residentes no Porto Santo, para ida e, até 50 residentes no Porto Santo, para volta, totalizando 100 passageiros residentes por dia”. Quanto aos passageiros residentes no Porto Santo terão de pagar à PSL “o preço de residente, que consta da tabela para este período (29,16 euros para os adultos) e, a PSL, assumirá o diferencial desse custo para o valor que a Binter cobra pela passagem aérea”. Mais informa que “este ano, as viagens aéreas começarão a ser vendidas mais cedo do que o habitual, pois estarão disponíveis no balcão da PSL no Porto Santo, já a partir do dia 2 de Janeiro, isto é, cinco dias antes do navio Lobo Marinho ir para a doca”.

Para além disso, a PSL vai “garantir o transporte de mercadorias entre as duas ilhas e, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, irá cumprir as exigências contratuais através da escala semanal de um porta-contentores (N/M Funchalense 5) entre a Madeira e o Porto Santo, geralmente, à terça-feira”.

“Apesar de não ser contratualmente obrigada a isso, a PSL assegurará uma segunda ligação semanal de um navio porta-contentores à ilha do Porto Santo, no final da semana que só é possível realizar pelo facto do Grupo Sousa ter adquirido, recentemente, o navio Rebecca S e tê-lo afectado à linha da Madeira pois, recorde-se, que entre outras valências, este navio tem 2 gruas, viabilizando, desta forma, a escala no Porto Santo. Tendo em consideração a elevada capacidade destes dois porta-contentores, com estas duas escalas semanais, pode-se garantir o transporte de quaisquer quantidades e tipos de mercadorias, não havendo qualquer limitação a serem produtos frescos, perecíveis ou secos, em ambas as viagens semanais”, avança ainda a PSL, acrescentando que “ainda em relação às mercadorias e, à semelhança dos anos anteriores, a PSL irá oferecer a armazenagem gratuita em contentores secos e frios que colocará, propositadamente, no porto do Porto Santo, como forma de mitigar eventuais dificuldades de armazenagem que os comerciantes possam enfrentar”.