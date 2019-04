Livro, museus e música no roteiro desta terça-feira

João Lemos Baptista lança livro sobre o Porto Santo

Hoje será apresentado publicamente o livro ‘Porto Santo Um Paraíso no Atlântico - Produtos e Recursos Turístico’, da autoria de João Lemos Baptista.

O evento decorrerá pelas 18h30, a bordo do navio-ferry Lobo Marinho, no Funchal.

Estará um representante do Governo Regional, o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos da Madeira, um representante da Porto Santo Line e ainda Natércia Xavier, adjunta da secretária do Turismo e Cultura que irá apresentar a obra, assim como o autor.

Museu de Arte Sacra promove oficina da Páscoa

Aproveitando o período de interrupção lectiva da Páscoa, o Serviço Educativo do Museu de Arte Sacra do Funchal, dinamizará no âmbito da sua programação anual uma oficina que tem como objectivo principal a exploração das obras e objectos representativos do tema da Páscoa patentes nas colecções do Museu.

De 9 a 12 de Abril, das 10 às 13 horas, as crianças terão oportunidade de participar numa oficina prática de manipulação de papel com enfoque na celebração da ressurreição a partir da (re)intrepretação e representação de elementos da natureza.

A actividade é dirigida a crianças entre os 6 e 10 anos, tem uma lotação de 12 inscrições e um custo de 12 euros por criança.

As inscrições poderão ser feitas na recepção do Museu, por telefone (291 228 900), ou online, até hoje, dia 8 de Abril.

A realização desta actividade está dependente do número mínimo de seis inscrições.

Coro de Câmara da Madeira apresenta ciclo de concertos

O Coro de Câmara da Madeira apresenta-se ao público entre os dias 9 e 13 de Abril com o ciclo de concertos ‘Petite Messe Solennelle’ de Gioachino Rossini.

A estreia está marcada para hoje, dia 9 de Abril, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. No dia 10 de abril, quarta-feira, o coro apresenta-se no Porto Santo, no dia 12 Abril nos Centro das Artes na Calheta e no dia 13 Abril novamente no Centro de Congressos, onde as entradas custam 10 euros. No Porto Santo e na Calheta a entrada é livre.