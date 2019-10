Ligação directa entre Curral e Câmara de Lobos exigida ao novo Governo Regional

Manuel Pedro Freitas, presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, que abre a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, que decorre no auditório do Curral das Freiras, aproveitou a ocasião para lembrar/exigir ao ‘novo Governo Regional a promessa de dotar a freguesia interior de ligação directa à sede de concelho.

“Relembro a promessa no sentido de dotar a freguesia de uma ligação à sede do concelho”, exigência que implica também, relembrou, a necessária conclusão da via expresso até ao Jardim da Serra.

Reivindicação que não só permite a quem visita o Curral das Freira ter alternativa no itinerário, mas é também importante na “assistência em caso de catástrofe”, reforçou