‘Liceu’ assinala Dia da Escrita à Mão com concurso de caligrafia

A Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, comemorou, ontem, o Dia da Escrita à Mão, assinalado a dia 23 de Janeiro, através da promoção de um concurso de caligrafia destinado a toda a comunidade escolar.

“Este dia teve origem nos Estados Unidos da América para celebrar uma invenção com 3500 anos: a escrita à mão. Com a massificação das novas tecnologias, esta prática tornou-se ‘fora de moda’, querendo o Dia da Escrita à Mão reavivar uma arte que durante muitas gerações foi utilizada para passar ideias revolucionárias, escrever obras imortais, assinar acordos internacionais, declarar amores intensos (como o comprovam as cartas de amor em Amor de Perdição), identificar a autenticidade de documentos, entre muitos outros usos”, realça uma nota daquele estabelecimento de ensino, que sublinha ainda alguns dos benefícios da caligrafia (“desenvolve o raciocínio, aumenta a atenção, a concentração, promove a chamada ‘função executiva’, as habilidades de planeamento e de produção textual”.

Assim, copiar um poema num concurso de caligrafia foi a sugestão dinamizada pelo projecto Português.com da escola para comemorar este dia. Foram cerca de vinte e cinco os participantes (alunos, pessoal docente e não docente).

‘Até Amanhã’ de Eugénio de Andrade foi o poema seleccionado. Os trabalhos de caligrafia eleitos pelo júri serão expostos e os três primeiros classificados premiados.