Largas dezenas de pessoas já fazem fila no Parque de Santa Catarina para os bilhetes do concerto de James Arthur

São largas dezenas de pessoas que já se encontram a fazer fila junto ao stand existente à entrada do Parque de Santa Catarina, a aguardar que chegue às 15 horas, para tentar conseguir bilhetes para o concerto de James Arthur, que terá lugar naquele espaço, no dia 20 de Agosto. Cada pessoa tem direito a levantar dois bilhetes.

Recorde-se que esta manhã, os bilhetes disponibilizados nas lojas do DIÁRIO e no Café do Teatro, esgotaram rapidamente.

O concerto de James Arthur é organizado pela Câmara Municipal do Funchal, tendo como parceiros a Empresa de Cervejas da Madeira e o Café do Teatro, e será inteiramente gratuito, mas condicionado à lotação do Parque de Santa Catarina, que é de 7 mil pessoas.

Justamente para efeitos de segurança, controlo de entradas e para que toda a gente possa desfrutar do espectáculo em plenas condições, é necessário proceder ao levantamento de bilhetes presencialmente.