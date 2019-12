Lançamento da campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’ esta terça-feira na Farmácia Cristo Rei

O lançamento regional da campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’ irá decorrer na Farmácia Cristo Rei, no dia 17 de Dezembro, às 15 horas e contará com a presença de Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Recorde-se que se iniciou hoje, dia 16 de Dezembro, nas farmácias aderentes de todo o país, a campanha solidária ‘Dê Troco a Quem Precisa’. A iniciativa, que termina no dia 25 de Dezembro, é promovida pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, e convida os portugueses a doar o troco das compras efectuadas na Farmácia ao Fundo Solidário abem:. O montante angariado será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos dos beneficiários abrangidos. Nesta campanha 13 farmácias da Madeira vão participar.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, entidade referenciadora do abem: apela ao espírito altruísta da comunidade da Madeira.

Actualmente, a Rede abem: conta com duas entidades referenciadoras no arquipélago da Madeira, o município de Machico e o município de Santa Cruz.

Existe ainda uma rede de 14 farmácias abem: onde os 700 beneficiários no distrito podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem:, a 25 de Maio de 2016, já foram dispensadas 16.888 embalagens de medicamentos no arquipélago da Madeira no âmbito do programa.

O montante angariado durante o curso da campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’ será cem por cento aplicado na aquisição de medicamentos para os beneficiários abem:.