Juventude Popular da Madeira lança vídeo de viagem a Bruxelas

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura política de juventude do CDS-PP Madeira, lançou ontem (19 de Dezembro) um vídeo alusivo à sua visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas.

Essa visita decorreu nos passados dias 19, 20 e 21 de Novembro, tendo o convite partido do Eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo.

Nesta visita participaram 24 militantes da estrutura que foram escolhidos de acordo com um critério de mérito pela envolvência e participação nas actividades da JP Madeira ao longo do ano.

De acordo com o presidente da JP Madeira, Pedro Pereira, “esta ideia de promoção do mérito também no interior da organização é para manter. O que a JP defende para Portugal e para a Madeira é a promoção de uma cultura de mérito e por isso começamos logo dentro da nossa própria casa”, vinca.