Junta de São Pedro “tem feito uma intervenção bastante activa junto da população”

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, denominadas ‘O Funchal Que Nos Une’, passaram esta tarde pela Junta de Freguesia de São Pedro, onde o Executivo camarário, liderado por Miguel Silva Gouveia, esteve reunido com o Presidente António Gomes. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal frisou que a Junta “tem feito uma intervenção bastante activa junto da população”.

Numa reunião em que também foi feito um balanço dos últimos anos de mandato, procurou-se apresentar em detalhe as metas já alcançadas e os objectivos a definir curto-prazo. Miguel Silva Gouveia salientou “temos um Acordo de Execução com a Junta de Freguesia de São Pedro, no valor de cerca de 145 mil euros, e é gratificante poder constatar que esta equipa que lidera a Junta tem feito uma intervenção bastante activa junto da população, distribuindo diversos tipos de apoios sociais a famílias, e efectuado diversas intervenções comunitárias nas áreas da saúde, educação, desporto e cultura”.

Esta iniciativa iniciou-se a meados de Janeiro e já realizou, até ao momento, cerca de 20 visitas de trabalho, com o propósito de ouvir as pessoas, os clubes e associações do concelho, passando também por duas juntas de freguesia, primeiro em Santa Luzia, e agora São Pedro.