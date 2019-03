JPP dá prazo de 30 dias para a recuperação da estrada do Lombo das Faias

O Juntos pelo Povo (JPP) considera que a estrada do Lombo das Faias, em Santo António da Serra, está “em condições deploráveis, por desleixo da autarquia de Machico”, mas não só, conforme salientou o deputado Carlos Costa, esta manhã, no local, tendo apontado para o temporal de 29 de Novembro de 2013 que agudizou ainda mais o mau estado da via e as obras na Estrada Regional /ER102 que liga à Portela, que desviou para a Estrada Lombo das Faias camiões, autocarros máquinas retroescavadoras e automóveis ligeiros.

Carlos Costa lembra que o deputado do JPP na Assembleia Municipal de Machico, Emanuel Gaspar, apresentou em Novembro de 2018 um projecto de recomendação para o executivo camarário solucionar o problema. “A resposta do presidente Ricardo Franco foi “quem estragou que arranje”, imputando as responsabilidades “ao GR e à empresa de construção”.

A verdade é que, segundo o JPP, a população é a grande prejudicada e ninguém assume a responsabilidade.

“Na Câmara existe financiamento para reparação e manutenção das vias públicas, com valores de 300 mil euros. Já no PIDDAR/19, estão previstos para a conservação e manutenção em diversas Estradas Regionais valores de 3,4 Milhões de euros, para reabilitação de Pavimentos de Estradas Regionais 23,1 Milhões de euros e para prevenção e mitigação do risco de derrocada nas Estradas Regionais 30 Milhões de euros”, referiu Carlos Costa, dando um “prazo de 30 dias à Câmara de Machico e ao Governo Regional para recuperarem esta estrada”.