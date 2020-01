JPP acusa Governo Regional de “ausência governativa” no Caniço

O JPP esteve esta manhã no Caniço, onde relembrou a “ausência de acção governativa” do Governo Regional que mantém uma “atitude de discriminação da cidade do Caniço, em relação às restantes cidades da Madeira”, referiu o deputado Rafael Nunes junto à loja do munícipe.

O Vice-presidente do grupo parlamentar do JPP frisou a aprovação de uma Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de 2016, “aprovada por unanimidade”, no sentido de “instalar uma extensão da repartição de finanças de Santa Cruz, aqui no Caniço”.

Rafael Nunes lembrou que o Caniço é “a maior cidade do concelho de Santa Cruz, com mais de 23 mil habitantes que têm de se deslocar ao centro do Funchal ou ao centro de Santa Cruz para tratar dos seus assuntos de matéria fiscal”.

“A Câmara Municipal de Santa Cruz disponibilizou, de imediato, um local na loja do Munícipe, a título gratuito, sem qualquer custo para o Governo Regional, de forma a agilizar o processo e garantir esta política de proximidade que se exige dos governantes políticos”, mas “sem qualquer reposta por parte do Governo”, lamentou, exigindo ao Governo Regional que “cumpra com os habitantes do Caniço, nomeadamente com os serviços de finanças, agindo em concordância com aquilo que são as suas funções e competências, em prol da população”, concluiu o deputado.