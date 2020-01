A JP-Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, visitou esta sexta-feira, 31 de Janeiro, a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo, numa iniciativa que faz parte das Jornadas da Agricultura iniciadas hoje. onde enalteceu o pioneirismo e o trabalho realizado por esta associação na formação de jovens agricultores numa época em que ainda não existia Escola Agrícola da Madeira.

Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, aproveitou a ocasião para reforçar a importância da formação contínua dos agricultores para o incremento da produtividade do sector e para combater as desvantagens competitivas que a orografia da região constituem para a produção agrícola.

Nesse sentido, defendeu a necessidade de “criação de incentivos fiscais que promovam a aquisição de novos conhecimentos técnicos de produção e boas práticas internacionais por parte dos agricultores” e a necessidade de “reforçar o orçamento da Escola Agrícola da Madeira para continuar a fazer o seu bom trabalho nesta área e principalmente promover mais sessões com peritos internacionais que apresentem as práticas mais recentes de produção como aconteceu, no ano passado, para a produção de maracujá”.

Para a JP Madeira, seria possível aumentar também este orçamento com o estudo sobre o recurso a contribuições particulares de participantes ou interessados no sector como patrocínios ou implementação do princípio do utilizador-pagador.

De acordo com Pedro Pereira, “a evidência empírica regional mostra claramente que os agricultores que mais apostam na sua formação técnica e profissional conseguem obter melhores resultados financeiros das suas explorações”, comprovando a necessidade de uma “aposta clara na formação dos nossos agricultores para melhorar os rendimentos destes profissionais e até a qualidade de produção e dos produtos”.

Por fim, salientou também a importância que os projectos como o Madeira Agrícola têm para o escoamento dos produtos e no apoio dos agricultores nesta fase que é crucial para a rentabilidade do seu negócio. Relembrou ainda que este projecto que é desenvolvido pela AJAMPS e tem o apoio da Câmara de Municipal de Santana, gerida pelo CDS-PP, que sempre reconheceu a importância económica e também social deste projecto para o bem estar dos agricultores.