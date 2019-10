JP Madeira com Conselho Regional e Escola de Quadros no Porto Santo

Este fim de semana, entre os dias 25 e 27 de Outubro, a Juventude Popular da Madeira, estrutura política de juventude do CDS-PP Madeira, organiza no Porto Santo o seu Conselho Regional e Escola de Quadros. A Escola de Quadros é um evento de formação de jovens talentos nas áreas de liderança, comunicação, protocolo, entre outros.

Esta segunda edição debruçar-se-á sobre o tema da oratória, a arte de bem discursar e o debate parlamentar e seguirá o mesmo formato pedagógico que a primeira edição. Assim sendo, Margarida Luís, a nova assessora de imprensa da Secretaria Regional da Economia e militante da JP será a professora que dará uma aula teórico-prática sobre o tema e posteriormente os participantes terão de superar o desafio do role-play parlamentar com a ajuda e orientação dos mentores: Sara Madalena, vereadora da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Mário Pereira, deputado na ALRAM e Roberto Rodrigues ex-presidente da JP Madeira e ex-deputado na ALRAM.

O fim-de-semana de actividades na ‘ilha dourada conta’ ainda com um jantar de encerramento dos trabalhos com a presença do Presidente da Comissão Política Regional do CDS-PP Madeira, Rui Barreto e com uma festa no Challenger Club.

A JP Madeira conta em envolver cerca de 100 pessoas entre jovens da Madeira e do Porto Santo e oradores.

“Esta iniciativa tem também como objectivo ajudar na luta contra a sazonalidade turística do Porto Santo e mostrar que há muito mais Porto Santo para além do verão que urge descobrir”, disse o presidente da JP Madeira, Pedro Pereira.