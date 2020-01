Jovens socialistas destacam educação, mobilidade e emprego como prioridades para 2020

A Juventude Socialista Madeira (JS-Madeira) começou o ano novo com um encontro para debater os desafios da juventude para 2020.

Emanuel Câmara, presidente do PS Madeira, reforçou neste evento realizado a 3 de Janeiro, no concelho do Funchal, a importância da juventude e da sua participação nas forças activas da sociedade madeirense, em particular dentro do Partido Socialista, e garantiu que o seu partido continua a ter uma “veia progressista e instigadora de mudanças e evolução na nossa sociedade devido ao contributo dos mais jovens dentro do partido”. O líder socialista lembrou ainda que a sua liderança ficou marcada pela “aposta nos jovens”, em particular nos jovens quadros da JS-Madeira, ao colocar pela primeira vez na história do partido, vários jovens nos melhores lugares de sempre nos três actos eleitorais: Parlamento Europeu, Parlamento Nacional e Parlamento Regional, colocando nestes jovens “o futuro da madeira e de várias gerações”.

Marina Barbosa, que ocupou o 4.º lugar na lista à Assembleia Regional pela JS Madeira, realçou a importância do trabalho no parlamento regional e da mais-valia e dinâmica que os jovens podem trazer para o desenvolvimento legislativo da Região Autónoma da Madeira, no sentido de “dirigir e invocar para o debate político as preocupações que as gerações mais novas têm como prioridade”.

Já Olavo Câmara, presidente da JS-Madeira e deputado na Assembleia da República, apontou os desafios da juventude para o próximo ano, assentes na importância de medidas que vão ao encontro das necessidades da juventude e de todos os madeirenses. Para os jovens socialistas, a educação, a mobilidade, o emprego e a habitação são temas essenciais que requerem uma “actuação prioritária com medidas concretas e claras”, exemplificando o caso dos manuais escolares gratuitos e o passe social combinado que deve ser uma realidade já em 2020.

Para o presidente da JS-Madeira, o emprego e a habitação são dois assuntos interligados e necessários à emancipação plena do jovem, sendo necessário medidas que potenciem bons empregos, bem remunerados e de longa duração, para que os jovens possam alcançar a sua emancipação com uma qualidade de vida e familiar desejada.

Olavo Câmara destaca a habitação como um dos temas que tem de estar no centro do debate político em 2020 e espera que o Governo Regional acompanhe o Governo Nacional neste tema, ao colocar a habitação como uma prioridade no seu Orçamento para 2020.

“É preciso apresentar medidas concretas na Madeira para o acesso à habitação a preços acessíveis para os jovens trabalhadores, quer com incentivos à primeira habitação, quer com acesso a habitação social ou com programas de renda acessível”, referiu, destacando a importância da participação cívica e política na sociedade.

Olavo Câmara aponta ainda o dedo ao Governo Regional pela “falta de ambição e de políticas que tornem a Madeira pioneira e na linha da frente no combate às questões das alterações climáticas e no desenvolvimento sustentável de toda a Região”.

Este evento contou com a participação de uma centena de jovens socialistas.