José Prada não comenta declarações de Pedro Coelho sobre eleições na AMRAM

O secretário-geral do PSD-M, José Prada, não tece qualquer comentário às declarações de Pedro Coelho, que denunciou a deslealdade de alguns autarcas social-democratas, ontem, nas eleições para a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM). Contactado pelo DIÁRIO, José Prada afirma que vai manter a sua postura perante estes assuntos que, “devem ser discutidos internamente”.

“O próprio Pedro Coelho disse que ia respeitar o pedido do secretário-geral, ou seja, são assuntos para discutir de forma interna”, adiantou.

“Não devemos andar a discutir em ‘praça pública’ assuntos do foro interno do partido”, concluiu José Prada.

De recordar que, no ‘Debate da Semana’, emitido ontem na TSF-Madeira, Pedro Coelho garantiu que a votação na AMRAM vai ter consequências internas no PSD-M, pois entende que “não é normal e não é natural que havendo quatro presidentes do PSD só tenha obtido três votos”.

Pedro Coelho, Carlos Teles, Idalino Vasconcelos e José António Garcês eram os autarcas social-democratas presentes nessa votação. “Obviamente que vou tomar uma posição. Somos do PSD, temos quatro presidentes de Câmara, queremos que o PSD cresça e ter um governo forte e nesta linha eu perdi. Fui o candidato derrotado mas também o PSD perdeu porque nem todos os eleitos do PSD subscreveram a candidatura de um eleito do PSD”, referiu Pedro Coelho.

Nesse mesmo programa da TSF-Madeira, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos garantiu que irá analisar o que aconteceu e “tomar devida nota”, respeitando aquela que tem sido a posição do secretário-geral do partido, de que as decisões tem que ser ponderadas e discutidas internamente.