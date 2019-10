Jornal Oficial publica 10 louvores de Tranquada Gomes

O ex-presidente da Assembleia Legislativa assina dez louvores, no Jornal Oficial de 15 de Outubro, dirigidos ao pessoal que integrou o seu gabinete na anterior legislatura.

Tranquada Gomes faz questão de elogiar as qualidades profissionais de todos os seus antigos colaboradores, do chefe de gabinete ao motorista, passando pelas técnicas de apoio parlamentar e pessoal da informática.

O antigo presidente da ALM foi uma das figuras, a par de Alberto João Jardim, que não esteve presente, ontem, na cerimónia de tomada de posse do XIII Governo Regional. Tranquada encontrava-se em Lisboa, em cumprimentos de despedida ao presidente da Assembleia da República. No dia anterior foi condecorado pelo Presidente da República, com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.