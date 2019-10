‘Jornadas do Médico Interno da RAM’ acontecem esta sexta-feira

É já amanhã, pelas 10 horas, dia 4 de Outubro, que se realiza a cerimónia de abertura das ‘X Jornadas do Médico Interno da RAM’. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional, preside à cerimónia de abertura da iniciativa, que se realiza no Colégio dos Jesuítas, Funchal.

Trata-se de uma iniciativa da Direcção de Internato Médico da RAM, liderada pela directora de Serviço de Infecto-contagiosas do Serviço de Saúde da RAM, Ana Paula Reis, e da Comissão de Internos da RAM.

Estas jornadas apresentam um programa científico abrangente, muito pormenorizado e com temas adaptados à realidade do mundo actual. Serão debatidos assuntos de maior relevância para uma formação médica de excelência, nomeadamente a patologia do sono, doença cardiovascular, envelhecimento activo, medicina da dor, fake news e o mundo dos vícios.

A X edição das ‘Jornadas do Médico Interno na RAM’ conta com a participação de 350 jovens médicos de todo o país.