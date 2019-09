Jorge Carvalho entrega prémios de mérito que destacam “os bons exemplos”

O secretário regional da Educação entregou prémios de mérito aos aluno da Escola Básica do Santo Condestável e dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior. A cerimónia decorreu no Salão Paroquial da Camacha e foram distinguidos 155 alunos com prémios relativos ao desempenho escolar, ao comportamento e à assiduidade no ano lectivo 2018/19. Estes 155 alunos premiados representam 50% dos alunos das escolas, sendo que 36 deles obtiveram médias de nível 5.

“Reconhecer o mérito é reconhecer o trabalho, o empenho e a dedicação individual. É também o reconhecimento para todos os que acompanham esse desempenho. O mérito deve ser reconhecido porque quando o fazemos estamos a distinguir os bons exemplos e a sociedade necessita de bons exemplos”, afirmou Jorge Carvalho.