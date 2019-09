Jorge Carvalho destaca melhoria dos resultados e esforço na ‘desmistificação’ a Matemática

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, marcou presença na sessão de abertura do MadeiraMat 2019, evento que decorre, esta quinta-feira (5 de Setembro), na Universidade da Madeira (Campus da Penteada).

O governante começou a sua intervenção sublinhando o “carácter estruturante” da Matemática “nas mais diversas áreas do conhecimento” e a importância de que os docente transmitam essa percepção aos nossos alunos.

Não obstante, realça que “a importância da Matemática não deve ficar restrita ao desempenho dos professores”, e considera-a uma “responsabilidade social, das famílias, das organizações e das instituições”.

O secretário com a tutela da Educação regista com agrado uma “melhoria significativa do desempenho dos alunos [na Matemática] nos últimos anos”, fruto dessa afirmação da importância desta área.

Jorge Carvalho aponta igualmente o contributo da Secretaria, quer ao nível da criação de condições nas escolas que favoreçam o desempenho escolar, quer através da promoção de projectos com o objectivo de “desmistificar o preconceito de que a Matemática e todo o raciocínio lógico têm uma maior dificuldade à partida”. Como exemplo, referiu o projecto ‘Agente X’ (um campeonato de resolução de problemas de Matemática para todos os alunos do 5º, 6º, 7 e 8º anos da Região Autónoma da Madeira)

O secretário destacou também, como um dos desafios do próximo ano lectivo, a introdução dos manuais digitais introduzidos em todas escolas da Região, no 5.º ano.

Deixou ainda agradecimento a todos os professores e votos de “excelente ano lectivo que agora se inicia”.

O MadeiraMat 2019 trata-se de um encontro regional de professores de Matemática, organizado pelo núcleo regional da Associação de Professores de Matemática (APM), que envolve docentes de todos os níveis de ensino (desde o primeiro ciclo até ao secundário).

O evento conta com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade da Madeira e da Universidade de Lisboa, além de professores de cada um dos ciclos anteriormente referidos.

Além do secretário regional de Educação, marcam presença na ocasião o director regional de Educação, Marco Gomes, da vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.