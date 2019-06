Jardim dos Sabores oferece gastronomia até domingo no Lido

Os Jardins do Lido acolhem mais uma edição do ‘Jardim dos Sabores’, evento gastronómico inaugurado ontem pelo presidente da autarquia funchalense, Miguel Silva Gouveia, que decorre até ao próximo domingo, 23 de Junho.

Miguel Silva Gouveia enalteceu mais um exemplo da contínua aposta do Município em eventos de qualidade, neste caso, em termos gastronómicos, recreativos e culturais. “Esta é uma festa que se realiza no mês dos Santos Populares, mas que tem tido cada vez mais adesão, o que atesta a sua qualidade e justifica esta aposta da Câmara do Funchal, da Junta de São Martinho e da Frente Mar, num cenário tão aprazível como este à beira-mar, que contagia madeirenses e turistas”, referiu o líder do município do Funchal que não deixou de salientar “a promoção da sustentabilidade ambiental” através da proibição de palhinhas e de copos de plástico, apostando na utilização de copos reutilizáveis, na linha do que a CMF está a fazer em todos os eventos a que está associada. “Esta é mais uma forma de dar o exemplo e de capitalizar o trabalho da Frente Mar na sensibilização para a não poluição das praias, e naquele que será um desígnio determinante para o Funchal nos próximos anos, que é a redução do plástico, referiu Miguel Silva Gouveia.

A inauguração contou ainda com as presenças do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, e do Administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu, coorganizadores do evento.