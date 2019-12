Jardim Botânico da Madeira presente em encontro sobre alterações climáticas em Valência

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, através do Jardim Botânico da Madeira Engenheiro Rui Vieira, participou nas ‘Jornadas sobre Jardins Botânicos e Alterações Climáticas’, que decorreu em Valência, nos passados dias 12 e 13 de Dezembro.

Os membros da Associação Iberomacaronésica de Jardins Botânicos (AIMJB), dos quais o Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira faz parte, reuniram-se com o objectivo de avançar com a análise da contribuição dos Jardins Botânicos no fortalecimento da ‘Climate Change Alliance of Botanic Gardens’, promovida pelo ‘Royal Botanic Gardens Victoria (Australia)’ e, sobretudo, na mitigação e adaptação das alterações climáticas que já afectam os Jardins Botânicos.

O encontro consistiu, essencialmente, na reflexão e no conhecimento das acções que estão a ser realizadas, ou programadas, para abordar as consequências das alterações climáticas nos Jardins Botânicos e na diversidade vegetal em geral.

O Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira esteve representado pelo Biólogo Carlos Lobo.