Não foi apurado nenhum totalista no concurso desta sexta-feira do Euromilhões, pelo que no próximo haverá um jackpot, onde estará em jogo um prémio de 139 milhões de euros.

No concurso de hoje foram escrutinados seis segundos prémios, dois dos quais em Portugal.

Recorde-se que a chave desta sexta-feira é composta pelos números1 - 4 - 16 - 20 - 34, e pelas estrelas 2 - 5.