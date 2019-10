ISAL promove ‘Nature tour’ pelas levadas da Madeira

Nesta manhã de sábado (19 de Outubro), mais de quatro dezenas de alunos das Licenciaturas de Turismo e Organização e Gestão Hoteleira do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas, organizaram um ‘Nature tour’, que percorreu as levadas da Madeira.

A iniciativa, integrada na programação de actividades do Centro de Investigação Científica do ISAL, tem a coordenação de Sérgio Teixeira, director de Curso de Turismo e coordenador do Centro de Investigação, e foi acompanhada pelos docentes Andreia Carvalho e Diogo Goes.

A organização destaca a “importância da componente prática dos conteúdos lectivos e a promoção dos valores de conservação e preservação da Natureza do destino Madeira”.