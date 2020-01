O ISAL acolheu ontem, 30 de Janeiro, uma palestra subordinada ao tema ‘Negociação Colectiva - realidade Regional’, que contou com a presença do director Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva.

Na sessão destinada aos alunos das licenciaturas em ‘Gestão Hoteleira’ e ‘Gestão’ do ISAL, foram abordados temas actuais, com incidência nos Instrumentos de regulamentação colectiva constante do Código do Trabalho, bem como, uma visão prática da sua aplicação ao mundo laboral regional.