O Representante da República para a R.A.M. , Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu ontem no Palácio de São Lourenço, em audiência de cumprimentos de apresentação, o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha.

No decurso deste encontro o Representante da República desejou ao recém-nomeado Comandante as maiores felicidades no desempenho da função, salientando a excelente colaboração que ambas as Instituições vêm mantendo.