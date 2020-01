Ireneu Barreto promulga decreto que aprova o Orçamento da Região

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira assinou e mandou publicar hoje, 30 de Janeiro, o decreto que aprovou o Orçamento Regional para 2020, que lhe tinha sido enviado a 28 de Janeiro pela Assembleia Legislativa.

Ireneu Barreto acompanhou de perto a elaboração e aprovação do Orçamento, graças à colaboração institucional prestada pelos órgãos de governo próprio da Região, nomeadamente a Assembleia Legislativa e o Governo Regional, permitindo a assinatura em tão curto prazo.

Assim, após análise aprofundada do diploma e do processo que conduziu à sua aprovação, o Representante não encontrou motivos que justificassem impedir ou protelar a entrada em vigor do Orçamento Regional para 2020.