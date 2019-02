IPMA prevê chuva, granizo e trovoada para a ilha da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Arquipélago da Madeira não são animadoras. Além do aviso amarelo para precipitação forte em toda a ilha, pelo menos até às 9 horas da manhã, esta sexta-feira será um dia com muita nebulosidade e aguaceiros durante todo o dia, que podem ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas. Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha até meio da manhã desta sexta-feira.

O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, rodando para noroeste moderado a forte (até 40 km/h) a partir da tarde, e soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h a partir do final da tarde.

Haverá ainda descida de temperatura.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de oeste com 2 a 3 metros, passando a ondas de noroeste.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 2 a 3 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC