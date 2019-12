IPMA eleva para laranja aviso de agitação marítima na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para Laranja o aviso de agitação marítima forte previsto para amanhã, 19 de Dezembro na Costa Norte da Ilha da Madeira e Porto Santo. Até às 18 horas de quinta-feira, mantém-se o aviso amarelo como o DIÁRIO publicou esta manhã, mas a partir dessa altura, até ao meio-dia de sexta-feira, as condições atmosféricas sofrerão um agravamento, tendo motivado a elevação do aviso para laranja.

Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir entre 9 e 11 metros de altura máxima.

O IPMA recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo até que as condições climatéricas sejam mais favoráveis.