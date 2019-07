Investimentos de 14 milhões do Instituto de Emprego da Madeira criaram 3.000 postos de trabalho

Em quatro anos, o governo regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, investiu 14 milhões de euros, em diversos programas que permitiram criar três mil novos postos de trabalho. Esta é a notícia que faz a manchete da edição de hoje do Diário de Notícias.

Uma edição impressa que também destaca na 1ª página, com foto principal, a suspensão da limpeza na Ribeira de Santa Luzia. A extracção de inertes durava há dois meses e não teria licença.

O crime no Jardim do Mar chocou a Madeira e é destacado na edição de hoje, numa reportagem de duas páginas. Uma mulher de 53 anos foi assassinada e o suspeito do crime, o marido, será presente, hoje, a tribunal.

Para o Ministério Público seguiu uma queixa apresentada na Comissão Nacional de Eleições, contra Paulo Cafôfo. A CNE entende que o ex-presidente da Câmara do Funchal não terá respeitado o dever de imparcialidade nas últimas eleições europeias.

Também na primeira página há uma chamada para uma memória desportiva. Raul Cerqueira foi o primeiro atleta olímpico madeirense, o nadador participou nos Jogos de 1960, em Roma.

